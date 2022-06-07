Сегодня, 7 июня, впервые опубликованы видеокадры, на которых запечатлён воздушный бой между Су-30СМ ВКС РФ и украинским МИ-14ПС, произошедший месяц назад, 7 мая, в Одесской области.
Как сообщает "Царьград", при попытке контратаки над островом Змеиный Ми-14 пытался осуществить посадку, а российский истребитель при помощи бортовой пушки сбил вертолёт, в котором находился заместитель командующего ВМС ВСУ по авиации полковник Игорь Бедзай. О его смерти украинская сторона сообщала ещё в середине мая.
Российский военный лётчик, автор Телеграм-канала Fighterbomber, прокомментировал произошедшее:
"Таких видео одно-два на планете. Вообще вертолёт — сложная цель для истребителя, хоть пушкой, хоть ракетой. Слишком низко летит, сложно заметить, да он ж ещё и маневрирует."
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