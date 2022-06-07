Силовики вычислили украинца, ставшего виновником псевдо-минирований в Хабаровске

Угрозы минирования атаковали образовательные учреждения в Хабаровске в этом году, силовикам удалось вычислить виновника тревожных сообщений, об этом пишет transsibinfo.com.

Отмечается, что учебный процесс пришлось множество раз прерывать из-за псевдо-минирований.

По данным силовиков, организатором и администратором сети сообществ, причастных к лже-минированию, является 18-летний гражданин Украины, студент Антон Осипчук.

Ранее в Ставрополе поступили угрозы о минировании, людей пришлось оперативно эвакуировать из онкологического диспансера, аэропорта и школы N10. Глава города Иван Ульянченко призвал жителей не поддаваться панике. Специалисты обследовали все объекты.