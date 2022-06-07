Угрозы минирования атаковали образовательные учреждения в Хабаровске в этом году, силовикам удалось вычислить виновника тревожных сообщений, об этом пишет transsibinfo.com.
Отмечается, что учебный процесс пришлось множество раз прерывать из-за псевдо-минирований.
По данным силовиков, организатором и администратором сети сообществ, причастных к лже-минированию, является 18-летний гражданин Украины, студент Антон Осипчук.
Ранее в Ставрополе поступили угрозы о минировании, людей пришлось оперативно эвакуировать из онкологического диспансера, аэропорта и школы N10. Глава города Иван Ульянченко призвал жителей не поддаваться панике. Специалисты обследовали все объекты.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.