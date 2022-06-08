Хакер RaHDIt: между Киевом и ВСУ участились разногласия — армия хочет отступать

Между Офисом президента Украины Владимира Зеленского и украинской армией, в том числе и нацбатами, участились разногласия в контексте боевых действий, заявил на условиях анонимности хакер RaHDIt.

Согласно информации, в результате несогласованных действий между властями и военными гибнет много украинских солдат.

"Мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо", — заявил анонимный собеседник РИА Новости.

Как подчеркнул анонимный источник агентства, к примеру, если бы власти "дали добро" на отступление из Мариуполя, вероятно, "Азов"* не попал бы в котёл.

"Было приказание Офиса президента, что однозначно надо держаться до конца, это политическая воля, Мариуполь — это знаковый город. Закончилось это тем, что те, кто не погибли, попали в плен", — резюмировал источник.

По его словам, в начале спецоперации на Украине, хакеры RaHDIt взломали более 700 правительственных ресурсов Киева.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.