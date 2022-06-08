Киев выпустит "Книгу мучителей" с именами российских "военных преступников"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выпуск "Книги мучителей". По словам лидера Незалежной, в сборнике намерены отразить все "военные преступления" России и имена "военных преступников".

Как подчеркнул Зеленский, книга будет содержать только "реальные факты".

"Это конкретные факты о конкретных людях, которые виновны в конкретных насильственных преступлениях против украинцев", — заявил лидер Украины. — Такая "Книга мучителей" — одна из основ ответственности не только непосредственных исполнителей военных преступлений — солдат оккупационной армии, но и их командиров. Тех, кто отдавал приказы".

Зеленский пояснил, что в сборник войдут события в Буче, Мариуполе и в остальных регионах страны, якобы где российская армия "мучила" украинцев. Когда конкретно "альманах" выйдет в свет, он не уточнил.