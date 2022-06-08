Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выпуск "Книги мучителей". По словам лидера Незалежной, в сборнике намерены отразить все "военные преступления" России и имена "военных преступников".
Как подчеркнул Зеленский, книга будет содержать только "реальные факты".
"Это конкретные факты о конкретных людях, которые виновны в конкретных насильственных преступлениях против украинцев", — заявил лидер Украины. — Такая "Книга мучителей" — одна из основ ответственности не только непосредственных исполнителей военных преступлений — солдат оккупационной армии, но и их командиров. Тех, кто отдавал приказы".
Зеленский пояснил, что в сборник войдут события в Буче, Мариуполе и в остальных регионах страны, якобы где российская армия "мучила" украинцев. Когда конкретно "альманах" выйдет в свет, он не уточнил.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.