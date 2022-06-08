Известный украинский пропагандист Алексей Арестович ещё недавно обещал победу ВСУ к концу июня. Сейчас он не рискует называть сроки будущей "перемоги".
После подписания в Белом доме закона о ленд-лизе, главный рупор пропаганды Украины обещал, что союзные войска ВС РФ и ополчения ЛДНР будут выбиты из всех освобождённых городов за несколько недель.
Сейчас стало известно, что поставки американского оружия начнутся не раньше следующего месяца. Германия и вовсе перенесла отправку вооружения на конец осени. По словам Арестовича, тогда киевский режим и будет решать: "уходить в "позиционку" или переходить в контрнаступление".
"Как изменилась риторика, — отметил российский военкор Юрий Котенок. — Еще недавно нам обещали мясорубку в Крыму и в Белгороде, а теперь они только "будут решать".
По словам журналиста, это является превосходным маркером, характеризующим реальность. Мораль боевиков ВСУ сломлена, и Киев начинает готовить украинцев к последующей череде поражений.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.