Арестович больше не ждёт "победы Украины к концу июня"

Известный украинский пропагандист Алексей Арестович ещё недавно обещал победу ВСУ к концу июня. Сейчас он не рискует называть сроки будущей "перемоги".

После подписания в Белом доме закона о ленд-лизе, главный рупор пропаганды Украины обещал, что союзные войска ВС РФ и ополчения ЛДНР будут выбиты из всех освобождённых городов за несколько недель.

Сейчас стало известно, что поставки американского оружия начнутся не раньше следующего месяца. Германия и вовсе перенесла отправку вооружения на конец осени. По словам Арестовича, тогда киевский режим и будет решать: "уходить в "позиционку" или переходить в контрнаступление".

"Как изменилась риторика, — отметил российский военкор Юрий Котенок. — Еще недавно нам обещали мясорубку в Крыму и в Белгороде, а теперь они только "будут решать".

По словам журналиста, это является превосходным маркером, характеризующим реальность. Мораль боевиков ВСУ сломлена, и Киев начинает готовить украинцев к последующей череде поражений.