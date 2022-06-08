Шурыгин: нынешний этап спецоперации завершится боями за Славянск и Краматорск

Военный эксперт Владислав Шурыгин перечислил новые задачи Вооружённых сил России в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.

В беседе с "Известиями" специалист отметил, что ВС РФ должны оттеснить украинских боевиков из Донецка. Для этого, пояснил Шурыгин, нужно завершить наступление на Авдеевку и Пески.

"Заключительный удар будет нанесён на Славянск и Краматорск, где окончательно решится судьба большой украинской группировки", — сказал эксперт.

Он добавил, что бои за эти города завершат нынешний этап спецоперации. Специалист подчеркнул: на освобождение понадобится от одного до полутора месяцев.

Кроме того, Шурыгин считает, что российские военные должны обеспечить проход к Приднестровью. При сохранении темпов это можно сделать за три месяца, указал эксперт.

По его мнению, следующим этапом спецоперации станет освобождение Запорожья, Харькова и Днепропетровска.

"Остановить российскую армию у ВСУ не получится", — заключил Шурыгин.