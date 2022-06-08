Военный эксперт Владислав Шурыгин перечислил новые задачи Вооружённых сил России в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.
В беседе с "Известиями" специалист отметил, что ВС РФ должны оттеснить украинских боевиков из Донецка. Для этого, пояснил Шурыгин, нужно завершить наступление на Авдеевку и Пески.
"Заключительный удар будет нанесён на Славянск и Краматорск, где окончательно решится судьба большой украинской группировки", — сказал эксперт.
Он добавил, что бои за эти города завершат нынешний этап спецоперации. Специалист подчеркнул: на освобождение понадобится от одного до полутора месяцев.
Кроме того, Шурыгин считает, что российские военные должны обеспечить проход к Приднестровью. При сохранении темпов это можно сделать за три месяца, указал эксперт.
По его мнению, следующим этапом спецоперации станет освобождение Запорожья, Харькова и Днепропетровска.
"Остановить российскую армию у ВСУ не получится", — заключил Шурыгин.
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