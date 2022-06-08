Пленная украинка рассказала, что в ВСУ напивались и стреляли по своим

Боевики Вооружённых сил Украины каждый день покидают свои позиции и сдаются в плен объединённым силам освобождения.

Одна из пленных военнослужащих ВСУ рассказала, что её сослуживцы напивались, после чего стреляли по своим же.

"Они спирт открывают и просто из горла его пьют. И их вообще ничего не смущает", — говорит пленная на видео от Народной милиции ДНР.

По её словам, командование украинской армии оставило женщин-военных без боеприпасов, приказав держать оборону в здании школы в Мариуполе и не отпускали домой даже в душ.

"Мы, естественно, подняли кипишь, начали капать нашим командирам на мозги, на что нам ответили: "Сидите здесь до последнего" (орфография сохранена — Прим. ред.).

После этого её батальон покинул позиции, подытожила военнослужащая.

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