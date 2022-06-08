Капитан Ераносян: Польша собирается занять Западную Украину

Эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян прокомментировал действия Польши относительно конфликта на Украине. По его словам, поляки заинтересованы в эскалации конфликта из-за возможности отхватить себе "Восточные кресы". Польша занимается поставкой на Украину модернизированных танков, контроль за которыми намерена осуществлять сама.

Эксперт добавил, что польская сторона подготовила 15 тысяч добровольцев, получивших боевой опыт в Ираке и иных миссиях ООН и НАТО. Они являются представителями "Нила", "Формозы", "Грома" и прочих специальных подразделений Польши.

"Это отставники и резервисты, которых Польша под видом пикников призывает на украинский фронт, чтобы контролировать атмосферу ВСУ и быть в курсе полноценной утилизации Украины, в том плане, что там мужское население истреблено и сопротивления не будет. Они же будут контролировать вооружения. <…> Им нужно быть если не внутри танка, то хотя бы внутри этой батальонно-тактической группы в качестве военачальников. Они подчиняются военно-политическому руководству Польши, а не Залужному", — сказал Ераносян в интервью изданию "Украина.ру".

По мнению Ераносяна, политика поляков хитрая. При объединении с Западной Украиной, Польша станет лидером в Европе, форпостом Британии и США, будет продавать дорогой американский СПГ и превратится в оружейный хаб. Польша может предложить областям Западной Украины стать воеводствами, обещая присоединение к Евросоюзу в рамках польской территории. И тогда Украина будет поделена под предлогом её спасения.