Ходарёнок: Киев напрасно пытается купить у Израиля ПРО "Железный купол"

Военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходарёнок прокомментировал намерение Украины приобрести у Израиля ПРО "Железный купол". Как подчеркнул обозреватель, власти страны, скорее всего, не станут поставлять Киеву эту систему.

Специалист напомнил, что "Железный купол" является внутренней разработкой Израиля. По словам эксперта, эта технология эффективна, если Минобороны известны потенциальные точки атаки.

"В случае с ВС РФ и огромным количеством летающих ракет и снарядов "Купол" бесполезен", — сказал Ходарёнок.

Также эксперт заявил, что ПРО Израиля обладает малым радиусом действия. Он составляет всего 45 километров. При этом одна ракета стоит более 60 тысяч долларов, отметил специалист. Ходарёнок усомнился, что украинские власти могут купить такое вооружение.

Ранее журналисты Jerusalem Post сообщили, что Киев хочет получить от Израиля ПРО "Железный купол". Как подчеркнул украинский дипломат Евгений Корнийчук, ВСУ необходима военная помощь.