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Рожин: на заводе "Азовсталь" нашли доменную печь с человеческими останками

Силовые структуры

Российские военные продолжают находить доказательства того, что украинские боевики, которые скрывались на заводе "Азовсталь", издевались над людьми. Военный эксперт Борис Рожин заявил, что во время обыска территории комбината была обнаружена доменная печь. Предполагается, что в ней находились человеческие останки и одежда. Все найденные вещи были отправлены на экспертизу.

Рожин: на заводе "Азовсталь" нашли доменную печь с человеческими останками

"Надеемся, что худшие ожидания не подтвердятся, хотя, когда речь идет об "Азове"*, удивляться уже нечему", — написал аналитик.

В подземельях металлургического комбината на протяжении месяца скрывались украинские силовики. Среди них находились боевики нацбата "Азов"*. В конце мая националисты приняли решение выйти с "Азовстали" и добровольно сложить оружие. По данным Минобороны, всего сдались 2439 человек.

*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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