Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал истеричными заявлениями слова главы "Энергоатома" Петра Котина о превращении украинских атомных электростанций в укрепрайоны.
Стремоусов допустил, что Вооружённые силы Украины могут обстрелять свои же объекты энергетической инфраструктуры.
"Я скажу, это чистой воды популизм, определенная истерия… Возможно, что они сами по себе попробуют нанести удар, и сами от себя ставят такие системы ПВО и укрепляют районы вокруг атомной станции", — сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что никто не собирается обстреливать АЭС, поскольку в Запорожье "нет самоубийц, хотя от украинской власти ожидать всё возможно".
Ранее Стремоусов заявил, что Херсонская область продолжит интегрироваться в РФ, несмотря на отказ Евросоюза признавать российские паспорта, которые выдают жителям региона.
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