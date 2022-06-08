В Херсоне допустили атаку ВСУ по атомной электростанции

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал истеричными заявлениями слова главы "Энергоатома" Петра Котина о превращении украинских атомных электростанций в укрепрайоны.

Стремоусов допустил, что Вооружённые силы Украины могут обстрелять свои же объекты энергетической инфраструктуры.

"Я скажу, это чистой воды популизм, определенная истерия… Возможно, что они сами по себе попробуют нанести удар, и сами от себя ставят такие системы ПВО и укрепляют районы вокруг атомной станции", — сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что никто не собирается обстреливать АЭС, поскольку в Запорожье "нет самоубийц, хотя от украинской власти ожидать всё возможно".

Ранее Стремоусов заявил, что Херсонская область продолжит интегрироваться в РФ, несмотря на отказ Евросоюза признавать российские паспорта, которые выдают жителям региона.