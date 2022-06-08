NYT: Киев скрывает данные о потерях ВСУ, чтобы Запад продолжал поставлять оружие

Американские журналисты сообщили, что власти Украины скрывают от мировой общественности данные, из-за которых западные лидеры могут замедлить отправку оружия Киеву.

"По сути, украинские чиновники не хотят предоставлять сведения, которые заставят Вашингтон и других союзников замедлить поставки вооружения", — написали в The New York Times.

По информации СМИ, Белый дом не знает, сколько солдат ВСУ погибло во время специальной военной операции России по принуждению к миру на Украине. Президент США Джозеф Байден при получении подобных данных способен изменить позицию по оказанию военной помощи Киеву, подчеркнули в издании.

Ранее американский генерал-лейтенант Стивен Твитти заявил, что ВСУ в ходе российской миссии могли потерять около 200 тысяч солдат.