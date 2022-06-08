Американские журналисты сообщили, что власти Украины скрывают от мировой общественности данные, из-за которых западные лидеры могут замедлить отправку оружия Киеву.
"По сути, украинские чиновники не хотят предоставлять сведения, которые заставят Вашингтон и других союзников замедлить поставки вооружения", — написали в The New York Times.
По информации СМИ, Белый дом не знает, сколько солдат ВСУ погибло во время специальной военной операции России по принуждению к миру на Украине. Президент США Джозеф Байден при получении подобных данных способен изменить позицию по оказанию военной помощи Киеву, подчеркнули в издании.
Ранее американский генерал-лейтенант Стивен Твитти заявил, что ВСУ в ходе российской миссии могли потерять около 200 тысяч солдат.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.