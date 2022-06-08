В САР идёт переброска войск к южной границе провинции Идлиб

Армия Сирии начала наращивать численный состав подразделений на южной границе провинции Идлиб. Сообщая сегодня об этом, "Русская весна" ссылается на слова очевидцев, которые заявили о движении колонн автобусов с военными и боевой техникой САА в районе города Хама в сторону Хан-Шейхун. По данным издания, армия Сирии передислоцировала несколько сотен военнослужащих.

Среди переброшенных к юго-восточным границам провинции Идлиб военных замечены отряды 25-й дивизии спецназначения "Тигры" и части пятого штурмового полка.

"Судя по всему, Сирийская арабская армия концентрирует дополнительные силы у южных границ провинции Идлиб на случай отсутствия реальных действий Турции по нейтрализации террористической угрозы со стороны группировок боевиков", — комментирует источник.