Старовойт: жёлтый уровень террористической опасности продлён в Курской области

Курская область продлевает действие жёлтого уровня террористической опасности ещё на две недели. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, правоохранительные органы и спецслужбы Курской области продолжат работать в усиленном режиме. Как отметил политик, жёлтый уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках.

"Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие жёлтого уровня ещё на две недели — до 22 июня", — подчеркнул Старовойт.

Он также порекомендовал жителям Курской области своевременно передавать полицейским информацию о подозрительных людях и бесхозных предметах.

6 июня Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный посёлок Тёткино. Как пояснил губернатор, украинские боевики нанесли удары по мосту и предприятиям.

Ранее Курскую область начали дополнительно усиливать вооружением за счёт размещения артиллерийских и ракетных установок.