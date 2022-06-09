Курская область продлевает действие жёлтого уровня террористической опасности ещё на две недели. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.
По словам губернатора, правоохранительные органы и спецслужбы Курской области продолжат работать в усиленном режиме. Как отметил политик, жёлтый уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках.
"Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие жёлтого уровня ещё на две недели — до 22 июня", — подчеркнул Старовойт.
Он также порекомендовал жителям Курской области своевременно передавать полицейским информацию о подозрительных людях и бесхозных предметах.
6 июня Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный посёлок Тёткино. Как пояснил губернатор, украинские боевики нанесли удары по мосту и предприятиям.
Ранее Курскую область начали дополнительно усиливать вооружением за счёт размещения артиллерийских и ракетных установок.
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