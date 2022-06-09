В результате обстрела ВСУ города Красный Лиман погибли два человека

Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что в результате обстрела ВСУ города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) два человека погибли и один получил ранение.

Штаб теробороны республики передаёт, что в ночь со среды на четверг город Красный Лиман подвергся обстрелам.

"ВФУ обстреляли Красный Лиман. В результате ночного обстрела 2 человека погибли и ещё 1 получил ранения", — передают представители Штаба теробороны ДНР.

По официальным данным МЧС ДНР, только за прошедшие сутки на территории Донецкой Республики погибло три человека, а 12 получили ранения.