Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что в результате обстрела ВСУ города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) два человека погибли и один получил ранение.
Штаб теробороны республики передаёт, что в ночь со среды на четверг город Красный Лиман подвергся обстрелам.
"ВФУ обстреляли Красный Лиман. В результате ночного обстрела 2 человека погибли и ещё 1 получил ранения", — передают представители Штаба теробороны ДНР.
По официальным данным МЧС ДНР, только за прошедшие сутки на территории Донецкой Республики погибло три человека, а 12 получили ранения.
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