Этим летом рядом с Россией может обостриться геополитическая ситуация.
Об этом сообщил политолог и востоковед Евгений Сатановский.
А обострится ситуация не только в ЕС, но и в Средней Азии, а значит, "бомбануть" может рядом с РФ, говорит аналитик.
По его словам, летом, когда в горах с перевалов сойдёт снег, может обостриться ситуация в Таджикистане. Недавно там приняли решение о начале процесса военного смещения Эмомали Рахмона. На фоне этого и Кабул может развернуть конфликт по "проблемам Киргизии".
Скажется всё также и на Узбекистане. Получается, что обстановка в Средней Азии будет взрывоопасной, заявил Сатановский.
"И бомбануть может все", — отметил эксперт.
Российскую Федерацию "обложили со всех сторон" и нужно готовиться к любым сценариям, подытожил политолог.
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