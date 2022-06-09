Сатановский: летом рядом с Россией "бомбанёт" в Средней Азии

Этим летом рядом с Россией может обостриться геополитическая ситуация.

Об этом сообщил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

А обострится ситуация не только в ЕС, но и в Средней Азии, а значит, "бомбануть" может рядом с РФ, говорит аналитик.

По его словам, летом, когда в горах с перевалов сойдёт снег, может обостриться ситуация в Таджикистане. Недавно там приняли решение о начале процесса военного смещения Эмомали Рахмона. На фоне этого и Кабул может развернуть конфликт по "проблемам Киргизии".

Скажется всё также и на Узбекистане. Получается, что обстановка в Средней Азии будет взрывоопасной, заявил Сатановский.

"И бомбануть может все", — отметил эксперт.

Российскую Федерацию "обложили со всех сторон" и нужно готовиться к любым сценариям, подытожил политолог.