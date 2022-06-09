Захар Прилепин: российская военная база в Никарагуа сделает США сговорчивее

Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил приглашать в страну российские войска. Уже в этом году в Латинской Америке могут появиться подразделения ВС РФ.

Как гласит подписанный Ортегой документ, границы Никарагуа могут пересекать личный состав Вооруженных Сил России, техника, корабли и самолеты. Уточняется, что российский контингент будет приглашаться с гуманитарными целями.

Известный писатель Захар Прилепин напомнил, что не раз критиковал принятую Кремлём доктрину о невмешательстве в дела Белого дома.

"Чтоб решать вопросы на Украине, и вообще в Евразии — надо иметь уютный домик в подбрюшье США", — уверен Прилепин.

По его мнению, сейчас самое подходящее время, чтобы поменять "зарубежные дворцы отечественных олигархов на российские военные базы" по всему миру.

"Иначе (Соединённые Штаты. — Прим. ред.) нас не слышат", — заявил писатель.