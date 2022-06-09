Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил приглашать в страну российские войска. Уже в этом году в Латинской Америке могут появиться подразделения ВС РФ.
Как гласит подписанный Ортегой документ, границы Никарагуа могут пересекать личный состав Вооруженных Сил России, техника, корабли и самолеты. Уточняется, что российский контингент будет приглашаться с гуманитарными целями.
Известный писатель Захар Прилепин напомнил, что не раз критиковал принятую Кремлём доктрину о невмешательстве в дела Белого дома.
"Чтоб решать вопросы на Украине, и вообще в Евразии — надо иметь уютный домик в подбрюшье США", — уверен Прилепин.
По его мнению, сейчас самое подходящее время, чтобы поменять "зарубежные дворцы отечественных олигархов на российские военные базы" по всему миру.
"Иначе (Соединённые Штаты. — Прим. ред.) нас не слышат", — заявил писатель.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.