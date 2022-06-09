Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков считает, что глава украинского государства Владимир Зеленский может попасть под трибунал.
По его словам, формат трибунала и его регламент еще разрабатываются, идёт активная работа, однако финальной версии пока ещё нет.
"Но абсолютно точно можно говорить, что в рамках этого трибунала могут осудить представителей нынешнего киевского режима и бывших руководителей страны, в том числе, Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова. Ну и без непосредственных участников и руководителей самих нацистских формирований тоже никуда, они также будут осуждены и получат свое наказание", — цитирует его слова URA.RU.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Верховный суд Донецкой Народной Республики может приговорить британских наёмников к высшей мере наказания — смертной казни.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.