Синельщиков: "Зеленский может попасть под трибунал"

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков считает, что глава украинского государства Владимир Зеленский может попасть под трибунал.

По его словам, формат трибунала и его регламент еще разрабатываются, идёт активная работа, однако финальной версии пока ещё нет.

"Но абсолютно точно можно говорить, что в рамках этого трибунала могут осудить представителей нынешнего киевского режима и бывших руководителей страны, в том числе, Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова. Ну и без непосредственных участников и руководителей самих нацистских формирований тоже никуда, они также будут осуждены и получат свое наказание", — цитирует его слова URA.RU.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Верховный суд Донецкой Народной Республики может приговорить британских наёмников к высшей мере наказания — смертной казни.