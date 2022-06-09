"После Славянска забираем Одессу, Харьков и Николаев" — военные

Россия методично добивается целей на Украине, постепенно беря под свой контроль города и посёлки. Эксперты рассуждают о том, какие территории войдут в состав страны.

Как уже пояснял Ura.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, взяв Святогорск в ДНР, армия России направится на Краматорск и Славянск. Практически войска РФ перебили ВСУ трассу Северодонецк-Лисичанск-Артемовск. Группировка попадает в окружение, где российская армия их добьёт, отметил он.

Так и вышло.

"Группировка войск ДНР совместно с Вооружёнными силами РФ продолжает освобождать населённые пункты республики, ранее находившиеся под контролем украинских вооруженных формирований. В настоящее время под нашим контролем находится 231 населенный пункт, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск", — сообщили в штабе территориальной обороны республики.

Военные также пояснили, что "в Славянске и Краматорске … создан мощный укрепрайон площадью более 170 "квадратов" с запасами оружия и боеприпасов, ГСМ и еды".

"Берём Славянск с Краматорском, потом забираем Одессу, Харьков и Николаев" — неофициально пообещали Pravda.Ru в руководстве штаба ДНР.

Это важно, потому что рубежи Краматорска будут стартом движения на Харьков и Одессу. В зависимости от развития ситуации, задачами для армии станут Харьков, Запорожье и Одесса.

Отсюда и начинаются прогнозы, какие территории могут быть присоединены Россией.

Скорее всего, освобождённые территории юга бывшей Украины станут ещё одним регионом РФ, рассказал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

А, согласно данным источника в руководстве ЮФО, Россия "уже точно примет в свой состав:

ДНР,

ЛНР,

Херсонскую область

Запорожье.

Не исключено, что они войдут в состав РФ как республика Новороссия, либо как отдельные регионы РФ — республики, области или края.

Действительно, на сегодняшний день "минимальное пространство спасения" включает ДНР и ЛНР, Херсон, Запорожье, Николаев и Одессу, подтвердил доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян.

Решено было включить пока в программу ускоренной паспортизации лишь полностью освобождённую Херсонскую область, а также почти освобождённую Запорожскую. Остальные же будут включаться по мере процесса освобождения.

Стоит отметить, что в составе Украины половины крупнейших городов до создания Советского Союза попросту не было. Многим сегодня имеет смысл регулярно напоминать, что в 1922 году в состав Союза Советских Социалистических Республик Украина вошла без:

Харькова, Херсона, Одессы, Донецка, Луганска, Львова, Крыма.

Так что, происходящее закономерно. Эти вопросы обсуждаются руководством на местах. Например, первый заместитель главы Военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай заявил, что идея проведения референдума о присоединении региона к России обсуждается, но делать это нецелесообразно до освобождения столицы.

Напомним, не так давно министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об освобождении значительной части Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северного Донца, в частности, городов Красный Лиман и Святогорск.

Далее российская армия будет выполнять свои задачи согласно плану.