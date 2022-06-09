Для того, чтобы воевать с Россией, например, на Западной Украине, у Польши нет ни техники, ни боеприпасов, ни мобилизационных ресурсов. А США за поляков воевать не будут. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев.
Аналитик прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Варшава отправила на Украину более 240 танков, около 100 бронемашин и другое вооружение на общую сумму в 2 млрд долларов.
Вероятно, это действительно так, однако вопрос в том, что Польша взяла эти танки из действующих воинских частей, заметил эксперт. То есть она, фактически, лишилась большого количества собственных танков и бронемашин, да ещё и хвастается этим.
По словам эксперта, если Польша захочет зайти на Западную Украину, то ей не с чем это будет сделать, разве что с фигой в кармане.
При этом если произойдёт боестолкновение, то Россию не остановит то, что это польские, а не украинские войска. Польским властям следует меньше надувать щёки и думать об этом, а не о том, сколько танков они поставили Украине, заключил Евсеев.
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