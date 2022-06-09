Британский министр Трасс осудила смертный приговор наёмникам Аслину и Пиннеру

Руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс раскритиковала смертный приговор в отношении наёмников Эйдена Аслина и Шона Пиннера. По мнению министра, наказание является нелегитимным.

"Осуждаю приговор Аслину и Пиннеру. Они являются военнопленными. Фиктивное решение", — сказала глава британского внешнеполитического ведомства.

Вместе с этим дипломат поддержала родных боевиков. Как подчеркнула министр, власти королевства "делают всё", чтобы помочь осуждённым наёмникам.

Ранее руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что представители Лондона не обращались к местным чиновникам или правоохранителям по поводу состояния Аслина и Пиннера.