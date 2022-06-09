Руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс раскритиковала смертный приговор в отношении наёмников Эйдена Аслина и Шона Пиннера. По мнению министра, наказание является нелегитимным.
"Осуждаю приговор Аслину и Пиннеру. Они являются военнопленными. Фиктивное решение", — сказала глава британского внешнеполитического ведомства.
Вместе с этим дипломат поддержала родных боевиков. Как подчеркнула министр, власти королевства "делают всё", чтобы помочь осуждённым наёмникам.
Ранее руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что представители Лондона не обращались к местным чиновникам или правоохранителям по поводу состояния Аслина и Пиннера.
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