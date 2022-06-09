Британские наёмники Шон Пиннер и Эйден Аслин, боевик из Марокко Саадун Брагим, которых осудили за терроризм, могут получить помилование. Об этом рассказали после оглашения приговора.
"Осуждённым разъясняется право на помилование", — подчеркнул председательствующий судебной коллегии.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наёмников к смертной казни. Их обвинили в насильственном захвате власти и терроризме. Кадры из зала суда опубликовали в Сети.
"Стоит (боевиков. — Прим. ред.) за это вздёрнуть. Пулю ещё надо заслужить", — заявил советник председателя правительства республики Ян Гагин.
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