Приговорённых к смертной казни в ДНР иностранных наёмников могут помиловать

Британские наёмники Шон Пиннер и Эйден Аслин, боевик из Марокко Саадун Брагим, которых осудили за терроризм, могут получить помилование. Об этом рассказали после оглашения приговора.

"Осуждённым разъясняется право на помилование", — подчеркнул председательствующий судебной коллегии.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наёмников к смертной казни. Их обвинили в насильственном захвате власти и терроризме. Кадры из зала суда опубликовали в Сети.

"Стоит (боевиков. — Прим. ред.) за это вздёрнуть. Пулю ещё надо заслужить", — заявил советник председателя правительства республики Ян Гагин.