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Приговорённых к смертной казни в ДНР иностранных наёмников могут помиловать

Силовые структуры

Британские наёмники Шон Пиннер и Эйден Аслин, боевик из Марокко Саадун Брагим, которых осудили за терроризм, могут получить помилование. Об этом рассказали после оглашения приговора.

"Осуждённым разъясняется право на помилование", — подчеркнул председательствующий судебной коллегии.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наёмников к смертной казни. Их обвинили в насильственном захвате власти и терроризме. Кадры из зала суда опубликовали в Сети.

"Стоит (боевиков. — Прим. ред.) за это вздёрнуть. Пулю ещё надо заслужить", — заявил советник председателя правительства республики Ян Гагин.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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