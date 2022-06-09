Местные жители Харькова сообщают, что днём, 9 июня, по объектам на железной дороге в Харькове ВС РФ нанесли удар.
Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине идёт полным ходом. Сегодня в Сети появились видео удара по объектам на железной дороге в Харькове. Очевидцы сообщают, что после удара начался серьёзный пожар.
ВС РФ уничтожают транспортную инфраструктуру, по которой идёт вооружение от западных коллег Киева. Таким образом, войска не дают военной технике попасть в руки ВСУ, которую они хотят использовать против РФ и ЛДНР.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.