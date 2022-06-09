Политолог Сергей Карнаухов высказал собственное мнение о вынесенном смертном приговоре иностранным наёмникам из Марокко и Британии.
По его словам, эти люди ехали сюда убивать мирное население.
"Они участвовали в коммерческом сафари — охоте на ни в чём не повинных мирных граждан. Они убивали их в количестве, которое никто не сможет установить. Убийства невинных людей в ходе подобных конфликтов всегда являлось самым тяжким видом преступлений, которые только можно было совершить. Поэтому вынесение приговора в виде высшей меры наказания — это максимально справедливая и правильная мера", — уверен эксперт.
Карнаухов в интервью RT особо отметил, что этот приговор послужит уроком всем наёмным боевикам и наглядно продемонстрирует, что все их преступные деяния не уйдут от справедливого наказания.
Напомним, сегодня, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил наёмников — британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина и марокканца Саадуна Брагима — к смертной казни.
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