Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал судебный процесс против иностранных наёмников в ДНР "фикцией". По его словам, Штаты очень обеспокоены вердиктом в отношении боевиков.
Блинкен подчеркнул, что, по мнению американских властей, решение суда о смертной казни наёмников противоречит международному праву.
"Мы призываем Россию и её сателлитов уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", — заявил Блинкен.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что по решению Верховного суда Донецкой Народной Республики двое иностранных наёмников, граждане Великобритании и Марокко, которые вели военную деятельность на стороне украинских боевиков, приговорили в смертной казни. Согласно информации, обжаловать решение они могут в течение месяца.
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