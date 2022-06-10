Блинкен: решение суда о смертной казни наёмников в ДНР — фиктивный процесс

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал судебный процесс против иностранных наёмников в ДНР "фикцией". По его словам, Штаты очень обеспокоены вердиктом в отношении боевиков.

Блинкен подчеркнул, что, по мнению американских властей, решение суда о смертной казни наёмников противоречит международному праву.

"Мы призываем Россию и её сателлитов уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", — заявил Блинкен.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что по решению Верховного суда Донецкой Народной Республики двое иностранных наёмников, граждане Великобритании и Марокко, которые вели военную деятельность на стороне украинских боевиков, приговорили в смертной казни. Согласно информации, обжаловать решение они могут в течение месяца.