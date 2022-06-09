Приговорённый к смерти наёмник из Марокко назвал ВСУ военными преступниками

Приговорённый сегодня, 9 июня, к смертной казни марокканский наёмник Саадун Брагим назвал солдат ВСУ военными преступниками.

Такое мнение он высказал после просмотра видеоролика с издевательствами военнослужащих украинской армии над пленными бойцами из России.

"Нечеловеческое обращение. Но хочу сказать, что таких нужно называть военными преступниками, а не солдатами украинской армии", — сказал он в интервью корреспонденту RT Роману Косареву после просмотра.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что украинские военнослужащие причастны к пыткам и преступлениям так же, как и нацисты.

Напомним, Брагима и еще двух наёмников сегодня Верховный суд ДНР приговорил к смерти. Они в течение месяца могут попросить о помиловании.

А это интервью было записано до вынесения приговора.

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