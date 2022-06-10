В ходе специальной военной операции на Украине Вооружённые силы России наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ и позициям противника. Накануне сообщалось об уничтожении военных казарм в Харькове.
Сегодня стало известно, что минувшей ночью снова были поражены объекты в Харькове. По данным издания "Русская Весна", удары были нанесены с применением оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Город сотрясли по меньшей мере четыре мощных взрыва. На местах поражения вспыхнули пожары. Точной информации об уничтоженных объектах пока не имеется.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.