ОТРК "Искандер" ВС РФ в ночь на 10 июня нанесли удары по объектам в Харькове

В ходе специальной военной операции на Украине Вооружённые силы России наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ и позициям противника. Накануне сообщалось об уничтожении военных казарм в Харькове.

Сегодня стало известно, что минувшей ночью снова были поражены объекты в Харькове. По данным издания "Русская Весна", удары были нанесены с применением оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Город сотрясли по меньшей мере четыре мощных взрыва. На местах поражения вспыхнули пожары. Точной информации об уничтоженных объектах пока не имеется.