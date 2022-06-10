Чиввис: Украина может стать частью демократического мира, потеряв территории

Победить на военном поприще у Украины не получится, но она может выиграть в другом — продвинутся к лучшему будущему. Такое мнение выразил руководитель "Программы государственного управления США" Фонда Карнеги, бывший сотрудник американской разведки Кристофер Чиввис.

Запад готовит Украину к тому, что она всё же потеряет некоторые свои территории. Однако на оставшихся землях можно создать "здоровую и процветающую демократию", считает Чиввис. Экс-сотрудник разведки хорошо понимает, насколько изнуряют Украину боевые действия, о победе на поле боя думать не приходится, ВСУ несут колоссальные потери. А США и Европа теряют в экономическом плане.

Тешить себя надеждами о победе Киеву не стоит, считает Чиввис. Вместо этого пора завершать противостояние и начинать послевоенное возрождение. И делать это нужно сейчас, когда многие на стороне Украины. Ведь через пару лет западный мир может устать от этого конфликта.

"Завершив конфликт и начав процесс восстановления, Украина при колоссальной поддержке Запада может ускоренными темпами интегрироваться в европейские институты и продвинуться к демократическому будущему", — цитирует Чиввиса газета The Guardian.