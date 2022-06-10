Правда о происходящем на Украине начинает прорываться на страницы западных изданий. Лихие заголовки о скорой "победе" ВСУ, сменяются жалобами украинских солдат.
Британская газета The Guardian вышла накануне с репортажем из Бахмута. Английские журналисты поговорили с боевиками ВСУ, и те рассказали, что "всё идёт к чертям наперекосяк".
Члены вооружённых формирований признают, что ход российской спецоперации мало напоминает войну на востоке Украины, которая велась с 2014 года. Сопротивляться регулярной армии, полностью оснащённой современными видами оружия, намного сложнее, чем ополченцам ЛДНР.
Даже имеющие мотивацию украинские солдаты отказываются идти в бой, так как на их головы обрушивается масса российских снарядов и реактивных ракет.
"Когда ты занимаешь позиции в зданиях, по тебе стреляют из артиллерии — грады, ракеты, минометы. У России больше артиллерии, чем у нас патронов", — жалуется боевик ВСУ, названный Васей.
Британское издание пишет, что армия Украины несёт огромные потери, а между тем союзники упрямо продвигаются вперёд.
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