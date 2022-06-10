The Guardian: у армии Украины "всё идёт к чертям наперекосяк"

Правда о происходящем на Украине начинает прорываться на страницы западных изданий. Лихие заголовки о скорой "победе" ВСУ, сменяются жалобами украинских солдат.

Британская газета The Guardian вышла накануне с репортажем из Бахмута. Английские журналисты поговорили с боевиками ВСУ, и те рассказали, что "всё идёт к чертям наперекосяк".

Члены вооружённых формирований признают, что ход российской спецоперации мало напоминает войну на востоке Украины, которая велась с 2014 года. Сопротивляться регулярной армии, полностью оснащённой современными видами оружия, намного сложнее, чем ополченцам ЛДНР.

Даже имеющие мотивацию украинские солдаты отказываются идти в бой, так как на их головы обрушивается масса российских снарядов и реактивных ракет.

"Когда ты занимаешь позиции в зданиях, по тебе стреляют из артиллерии — грады, ракеты, минометы. У России больше артиллерии, чем у нас патронов", — жалуется боевик ВСУ, названный Васей.

Британское издание пишет, что армия Украины несёт огромные потери, а между тем союзники упрямо продвигаются вперёд.