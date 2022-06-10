Франция станет соучастником террористов, поставляя бесконтактные взрыватели ВСУ

Западные поставки вооружения для ВСУ продолжаются. На этот раз Франция решила помочь Украине оружием повышенной летальности — бесконтактными взрывателями для снарядов самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Репортёр Андрей Руденко подтверждает факт передачи вооружения, комментируя:

"Они используют радар для расстояния до земли и детонируют на заданной высоте, вызывая "дождь" из шрапнели. Террор против мирных со стороны нацистов будет ещё изощрённый и более кровавый. Франция соучастник террористов".

Есть мнение, что украинская армия может начать применять "новинку" не только во время сражений на поле боя. Обстрелы ВСУ городов и жилых застроек не прекращаются, судя по обломкам снарядов, используют они и западное оружие в том числе.

Израильский политолог Яков Кедми задаётся вопросами:

"Когда Макрон отправлял оружие ВСУ, он именно такую "помощь украинской демократии" имел в виду — нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре? А если бы Елисейский дворец из таких орудий накрыли, что бы он сказал?"

От разрыва снаряда со шрапнелью не спасут ни стемы, ни окопы, так как удар накрывает мелкими стальными шариками огромную площадь, создавая зону сплошного поражения. Шансов выжить просто нет.