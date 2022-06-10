Военный ДНР: ВСУ столкнулись со "снарядным голодом" на лисичанском направлении

Украинские военные испытывают "снарядный голод" в районе Лисичанска. Об этом сообщил артиллерист 1-й Славянской бригады ДНР с позывным "Шева".

По его словам, российские военные совместно с союзными силами ЛНР и ДНР развивают наступление на лисичанском направлении. Артиллерист пояснил, что его бригада оказывает поддержку бойцам Луганской Народной Республики, прикрывая их пехотные части со стороны Попасной.

"Чувствуется снарядный голод со стороны ВСУ", — сказал "Шева" в интервью РИА Новости.

Он добавил, что раньше техника у украинских солдат "практически не замолкала", однако сегодня ВСУ активно пользуются лишь дальнобойной артиллерией.

"А что-то поменьше — у них проблема с боекомплектом", — отметил военный.

Артиллерист подчеркнул: дальнобойные орудия Д-30, с которыми работает подразделение ДНР, очень эффективны в борьбе с ВСУ.