Украинские боевики ищут контакты для переговоров с союзными силами — Мирошник

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что заблокированные на химкомбинате "Азот" в Северодонецке украинские боевики ищут контакт с союзными силами и озвучивают выгодные для них условия.

"Отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия. Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен. Отправляются обдумывать", — написал он.

По словам Мирошника, на территории завода в убежищах находится гражданское население, однако точное их количество пока неизвестно.

"Некоторые из них находят возможность связываться с родственниками подтверждая, что живы, и что продолжают прятаться в бомбоубежищах", — заключил он.

Ранее Мирошник заявил, что бойцы ВСУ не смогут обороняться на заводе "Азот" в Северодонецке, как националисты на "Азовстали" в Мариуполе.