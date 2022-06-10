Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Школа современной пьесы приглашает зрителей войти в "Шинель" Гоголя
Первая партия зерна отправилась из ЛНР в Россию
Павел Астахов: Лиз Трасс признала, что Британия воюет с Россией
Минобороны Китая выразило готовность отстаивать позицию по Украине
Центробанк: полный эффект антироссийских санкций ещё не проявился
Подведены итоги заявочной кампании маркетингового конкурса "PROбренд"
В Британии сообщили о пропаже западного вооружения на Украине
Евсеев: у ВСУ достаточно артиллерийского орудия, чтобы убивать мирных жителей
Два взрыва прогремели у здания администрации главы ДНР

Украинские боевики ищут контакты для переговоров с союзными силами — Мирошник

Силовые структуры

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что заблокированные на химкомбинате "Азот" в Северодонецке украинские боевики ищут контакт с союзными силами и озвучивают выгодные для них условия.

Украинские боевики ищут контакты для переговоров с союзными силами — Мирошник

"Отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия. Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен. Отправляются обдумывать", — написал он.

По словам Мирошника, на территории завода в убежищах находится гражданское население, однако точное их количество пока неизвестно.

"Некоторые из них находят возможность связываться с родственниками подтверждая, что живы, и что продолжают прятаться в бомбоубежищах", — заключил он.

Ранее Мирошник заявил, что бойцы ВСУ не смогут обороняться на заводе "Азот" в Северодонецке, как националисты на "Азовстали" в Мариуполе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ

Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.

Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Мир. Новости мира
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Экономика и бизнес
Песков предложил реализовать в РФ стратегию "технологического острова"
Мир. Новости мира
Беженка с Украины пообещала разгромить берлинское кафе "Россия"
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Мyśl Polska: поляки перестали винить президента РФ Путина во всех своих бедах
Силовые структуры
ВС РФ освободили Кинбурнскую косу и открыли путь на Очаков
Баранец: генералы ВСУ могут готовить переворот на Украине
Мир. Новости мира
Баранец: генералы ВСУ могут готовить переворот на Украине
Последние материалы
Подведены итоги заявочной кампании маркетингового конкурса "PROбренд"
Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар
В Британии сообщили о пропаже западного вооружения на Украине
Евсеев: у ВСУ достаточно артиллерийского орудия, чтобы убивать мирных жителей
Два взрыва прогремели у здания администрации главы ДНР
Зеленский сообщил о встрече с главой Минобороны Британии Уоллесом в Киеве
Кадыров: "Опомнись, Украина! Стряхни с себя бандеровщину!"
В Испании обнаружен средневековый кодекс, пропавший во время гражданской войны
В суде ДНР готовят к рассмотрению дело двух неонацистов из полка "Азов"*
Политолог призвал россиян перестать "насильственно коверкать" русский язык
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников