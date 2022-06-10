Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что заблокированные на химкомбинате "Азот" в Северодонецке украинские боевики ищут контакт с союзными силами и озвучивают выгодные для них условия.
"Отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия. Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен. Отправляются обдумывать", — написал он.
По словам Мирошника, на территории завода в убежищах находится гражданское население, однако точное их количество пока неизвестно.
"Некоторые из них находят возможность связываться с родственниками подтверждая, что живы, и что продолжают прятаться в бомбоубежищах", — заключил он.
Ранее Мирошник заявил, что бойцы ВСУ не смогут обороняться на заводе "Азот" в Северодонецке, как националисты на "Азовстали" в Мариуполе.
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Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.