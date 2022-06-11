Аваков: Украину ждёт зима без отопления, света и воды из-за "русского цинизма"

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что если боевые действия на территории Незалежной продолжатся до зимы, то граждан страны ждёт тяжелейшая зима.

По словам Авакова, украинцы могут остаться без отопления, света и воды.

"Нас ждёт тяжелейшая зима. Ничего хорошего нам от неё ждать не следует", — заявил экс-министр МВД. — Русский цинизм нам известен. Они могут начать бить ракетами по электростанциям, распределительным узлам. Мы можем остаться без электричества, подачи воды, без подачи газа".

Аваков призвал украинцев "запасаться" на зиму и постараться экономить. Кроме того, как подчеркнул экс-министр, Незалежную ждёт тяжёлая экономическая ситуация из-за сокращения рабочих мест и "истощения" возможностей бизнеса.