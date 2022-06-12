Алёхин: наступление на Одессу начнётся после разгрома группировки ВСУ в Донбассе

По мнению военного эксперта на Геннадия Алёхина, союзные силы России и республиканской Народной милиции пойдут в наступление на Одесское и другие южные направления после полного разгрома украинской группировки в Донбассе.

"После разгрома противника на юге будет перегруппировка и наши подразделения перебросят на другие направления", — сказал Алёхин в интервью изданию "Украина.ру".

Полковник запаса отметил, что на данный момент в Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях идут боевые действия местного значения. Пока нельзя говорить о масштабных столкновениях в южных регионах, однако иногда бои вспыхивают и на этом участке фронта.