Осло разрывает контракт на военные вертолёты НАТО через 20 лет после их заказа и требует вернуть почти 500 млн евро.
Об этом сообщает RT со ссылкой на немецкую газету Die Welt.
Норвежские военные недовольны частыми неисправностями и задержками в поставках. Они пришли к выводу, что эти вертолёты "никогда не смогут соответствовать требованиям норвежских вооружённых сил".
Производитель натовских вертолётов NHI (Nato Helicopter Industries) отвергает всякие претензии и ссылается на то, что "этот разрыв контракта юридически не обоснован".
Die Welt подчёркивает, что для NHI это станет ещё одним ударом по имиджу, так как в декабре 2021 года Австралия также заявляла о желании отказаться от этой модели вертолётов.
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