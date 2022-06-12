Welt: Норвегия разрывает контракт на вертолёты НАТО и требует вернуть €500 млн

Осло разрывает контракт на военные вертолёты НАТО через 20 лет после их заказа и требует вернуть почти 500 млн евро.

Об этом сообщает RT со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

Норвежские военные недовольны частыми неисправностями и задержками в поставках. Они пришли к выводу, что эти вертолёты "никогда не смогут соответствовать требованиям норвежских вооружённых сил".

Производитель натовских вертолётов NHI (Nato Helicopter Industries) отвергает всякие претензии и ссылается на то, что "этот разрыв контракта юридически не обоснован".

Die Welt подчёркивает, что для NHI это станет ещё одним ударом по имиджу, так как в декабре 2021 года Австралия также заявляла о желании отказаться от этой модели вертолётов.