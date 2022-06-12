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Леонков: ВС РФ мстят за обстрелы своих регионов, уничтожая группировки ВСУ

Силовые структуры

В Белгородской, Брянской и Курской областях России созданы буферные зоны, где круглосуточно работает разведка. ВС РФ отслеживают диверсионные группы ВСУ и уничтожают их, сообщает военный эксперт Алексей Леонков.

Леонков: ВС РФ мстят за обстрелы своих регионов, уничтожая группировки ВСУ

Он рассказал, что несколько дней назад российскими войсками была уничтожена одна их таких группировок. Её задачей было выявление целей в городах приграничной зоны. После уничтожения группы, артиллерия противника обстреляла населённый пункт, но серьёзных разрушений не было.

"Противник ещё применяет блуждающие миномёты и самоходные артиллерийские установки. Но у нас работает разведка и авиация. Мы стараемся их отследить и уничтожить. Буферная зона — это хорошо, но пока мы справляемся другими методами", — цитирует Леонкова "Украина.ру".

Военные эксперт отметил, что на данный момент перед ВС РФ стоит главная задача — ликвидация мощной группировки в Донбассе.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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