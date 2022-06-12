На Славянском направлении бойцы украинской армии бегут из населённых пунктов, бросая оружие, но оставляют после себя неприятные сюрпризы в виде минирования территорий. Инженерная разведка сапёров группировки "Отважных" обеспечивает выдвижение российской армии на рубеж ввода в бой, сообщает "Русская весна".
Войска РФ продвигаются к Славянску, разведдозор выполняет важнейшую задачу, ликвидируя смертоносные "подарки" от ВСУ, которые они с маниакальной одержимостью оставляют, покидая территории.
Спецоперация на Украине продолжается. Российские войска планомерно продвигаются вперёд, освобождая всё больше населённых пунктов от силовиков киевского режима.
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