Разведдозоры "Отважных" обеспечивают наступление ВС РФ к Славянску

На Славянском направлении бойцы украинской армии бегут из населённых пунктов, бросая оружие, но оставляют после себя неприятные сюрпризы в виде минирования территорий. Инженерная разведка сапёров группировки "Отважных" обеспечивает выдвижение российской армии на рубеж ввода в бой, сообщает "Русская весна".

Войска РФ продвигаются к Славянску, разведдозор выполняет важнейшую задачу, ликвидируя смертоносные "подарки" от ВСУ, которые они с маниакальной одержимостью оставляют, покидая территории.

Спецоперация на Украине продолжается. Российские войска планомерно продвигаются вперёд, освобождая всё больше населённых пунктов от силовиков киевского режима.