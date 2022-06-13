Военный эксперт Кнутов: западные армии не в состоянии тягаться с ВС РФ

Ни армия США, ни ВС Польши не смогут противостоять Россти на равных. Напрямую западный мир воевать с Россией не может, именно поэтому в данный момент происходит эскалация со стороны Запада на Украине.

Военный эксперт Юрий Кнутов приводит факты исследований, которые проводились в Соединённых Штатах. Согласно им, очень маленький процент американской молодёжи изъявляет желание служить в армии. Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и вовсе говорят о том, что запасы оружия у них иссякли. В случае конфликта сопротивляться российской армии Евросоюз смог бы не более нескольких недель, а потом ему пришлось бы капитулировать.

"Отсутствие личного состава и отсутствие желающих служить в армии вынуждает США и Запад делать все, чтобы руками украинцев добиваться целей НАТО и Евросоюза: ослабление и уничтожение России, а потом расчленение ее по югославскому сценарию с изъятием ядерного оружия. Это крайне опасный сценарий", — цитирует Кнутова "Украина.ру".

ВС стран НАТО будут воевать с Россией до последнего украинца, считает эксперт, так как на территории Незалежной сейчас происходит борьба РФ и Североатлантического альянса. А это может привести к третьей мировой войне, резюмировал Кнутов.