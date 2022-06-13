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Мирошник: засевшим на «Азоте» в Северодонецке боевикам ВСУ одна дорога — в плен

Силовые структуры

Мирные жители стали покидать территорию северодонецкого завода "Азот". Однако в катакомбах предприятия могут скрываться порядка двух тысяч боевиков украинской армии. Смогут ли они выйти вместе с гражданскими, рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Мирошник: засевшим на «Азоте» в Северодонецке боевикам ВСУ одна дорога — в плен

"Засевшие там украинские боевики вышли на нас, чтобы провести переговоры. Вначале говорили: мол, дайте уйти вместе с мирными. Принцип же переговоров всегда такой: проси больше, всё равно получишь в итоге меньше. Так и они. Но мы им ответили, что единственная дорога для них из "Азота" — к нам в плен. Ничего иного мы им предложить не можем", — сообщил посол в интервью изданию" Украина. ру".

Город практически освобождён. Последнее место, оккупированное нацистами — это завод "Азот", который по размерам можно сопоставить со всем Северодонецком. Ситуация "Азовстали" в Мариуполе может повториться, так как в бомбоубежищах предприятия могут укрываться боевики.

 

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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