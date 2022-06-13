РФ вынуждают занять еще 4 области бывшей Украины

Американцы и Европа продолжают поставлять Украине дальнобойные системы, несущие опасность российским территориям. Российская армия из-за этого вынуждена двигаться на запад.

С учетом того, что у украинского руководства с логикой и самостоятельными решениями совсем плохо, России нужно учитывать совершенно абсурдное поведение бывших западных партнеров.

К примеру, Британия отгрузила Киеву партию высокотехнологичных ракет Brimstone для борьбы с Черноморским флотом России и разблокирования Одессы и Николаева. Причем последнее делается исключительно с целью экспорта зерна.

В рамках 700 миллионов долларов байденовской администрации Украина ожидает партию радиолокаторов, несколько десятков Javelin с тысячей ракет к ним, 15 тысяч 155-мм снарядов к ранее поставленным гаубицам и 15 бронемашин.

Не успел отполыхать скандал с передачей Украине четырех вертолётов Ми-17, купленных вроде как для вооружения афганской армии, как Америка собралась выдать Киеву четыре пусковые установки ракетных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS (дальнобойность 300 км)/ Это автоматически означает риск обстрела русских городов.

Киев также ожидает поставки беспилотников MQ-1 Predator.

Не отстает и Европа:

Лондон обещает РСЗО M270,

Бельгия — гаубицы М109,

Швеция — полторы тысячи противотанковых гранатомётов АТ4 и 17 противокорабельных комплексов RBS-17.

Суть проблемы в том, что Киеву достаточно предоставить хотя бы одну возможность ударить по России и он ее использует.

Рейды в Белгород и удары по Курску уже никого удивить не могут, это просто принимается как данность. В приграничных регионах счёт разрушенных домов давно идёт на сотни, а число пострадавших людей исчисляется десятками.

Американцы обещали Украине не так много, но всего одной пусковой установки M270 достаточно, чтобы убить сотни людей. США уже предупредили Киев о недопустимости эскалации конфликта, и тут же Польша закупает 500 пусковых установок HIMARS.

Тут совершенно очевидно, что буквально завтра ВСУ получат даже сотни этих машин, а американцы разведут руками как совершенно невинные и непричастные.

Варшава же при этом имеет доступ к ракетам ATACMS, чьи комплекты для стрельбы уйдут Киеву моментально. И главное — Вашингтон будет в стороне от всего. Нужно понимать, что ВСУ эти ракеты получит однозначно.

Понятно, что все попавшее в украинские части, полетит в итоге по российским военным, а возможно — и по городам. Что же, тогда армия РФ будет отодвигать границу на сотник километров. Для этого придется занять Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Харьковскую области.

По этому поводу полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что формирование пояса безопасности имеет смысл начинать с Харьковской области, так как именно на границах с нею сосредоточены крупные силы нашей армии.

Украина не должна иметь доступа к Черному морю, поскольку это риск проблем в ближайшем будущем. России придется лепить буфер из областей, которые изначально не были объектом интереса армии. Но Украина со своими покровителями не оставляет выбора ни Москве, ни российской армии.

Стоит добавить, что руководитель украинского генштаба Валерий Залужный в обход Зеленского просит помощи оружием у Запада. По его словам, у России "десятикратное преимущество", а линия фронта огромна (в неё для красоты включили всю границу), и на огромном куске идут ожесточённые бои.

"То ли часть укро-генералитета уже не считает Зеленского за надёжного переговорщика с Западом, то ли сам Запад готовит неожиданный поворот сюжета, чтобы встряхнуть украинское общество и повоевать с РФ чужими руками ещё немного. Афганизация Украины — вчерашний день. Африканизация — вот это свежо и модно”, — отметили эксперты "Выпускайте кракена”.