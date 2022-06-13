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Советник главы МВД Украины пообещал ракетные удары по РФ и Белоруссии

Силовые структуры

ВСУ необходимы ракеты средней дальности для ударов по территории России и Белоруссии.

Советник главы МВД Украины пообещал ракетные удары по РФ и Белоруссии

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

Он обещал бомбить склады ГСМ, боеприпасов и базы, включая военные объекты в Крыму, пишет ПолитНавигатор.

"Для Путина есть только одно решение этой ситуации — это ракеты средней дальности. Вот — единственный ответ, который на сегодняшний день возможен. Я думаю, не сразу, но к осени или осенью все к этому придут, потому что поймут, что только ракеты такой дальности позволят Путину выполнять то, что он будет обещать, потому что вариантов не выполнить у него не будет", — заявил Андрусив.

Он отметил, что им якобы не нужна территория РФ, а целями ВСУ являются базы, склады боеприпасов и т. д. Также и на территории Белоруссии, подчеркнул советник главы МВД.

"Мы не атакуем РФ, мы атакуем террористов, которые напали на нашу страну и нам в принципе все равно, где их базы находятся. Но еще раз говорю — никакую Россию, ни квадратного метра их земли нам не нужно. И напоминаю, что Крым — это украинская территория", — подытожил украинский силовик.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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