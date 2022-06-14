Российская армия полностью освободит Запорожскую область от украинских националистов. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, восстановление контроля над всей территорией области жизненно необходимо, исходя из целей безопасности. В интервью РИА Новости он подчеркнул: если под управлением киевского режима останется даже маленькая часть Запорожской области, то угроза террористической опасности будет сохраняться.
"Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона", — сказал Рогов.
Российские военные освободили свыше 70 процентов Запорожской области. Киев продолжает контролировать город Запорожье.
Ранее Рогов сообщил, что "визит-гастроль" президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье не добавил уверенности бойцам ВСУ. Как пояснил представитель военно-гражданской администрации, прорывов со стороны украинской армии не наблюдается.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
России придется занять Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Харьковскую области, чтобы получить "буфер" от переданного Украине дальнобойного западного оружия.