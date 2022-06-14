Рогов: перед армией РФ стоит задача полностью освободить Запорожскую область

Российская армия полностью освободит Запорожскую область от украинских националистов. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, восстановление контроля над всей территорией области жизненно необходимо, исходя из целей безопасности. В интервью РИА Новости он подчеркнул: если под управлением киевского режима останется даже маленькая часть Запорожской области, то угроза террористической опасности будет сохраняться.

"Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона", — сказал Рогов.

Российские военные освободили свыше 70 процентов Запорожской области. Киев продолжает контролировать город Запорожье.

Ранее Рогов сообщил, что "визит-гастроль" президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье не добавил уверенности бойцам ВСУ. Как пояснил представитель военно-гражданской администрации, прорывов со стороны украинской армии не наблюдается.