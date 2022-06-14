Киев добивается срочной казни иностранных наёмников с помощью обстрелов Донецка

Киев мог решиться на чудовищный по размаху обстрел Донецка для ускорения суда над иностранными наёмниками. Тогда Запад охотнее будет поставлять вооружение.

Ночью киевский режим обрушил на города Донбасса сотни ракет и артиллерийских снарядов. Причём целью являлись не военные, а полностью гражданские объекты, включая роддом. Как сообщают официальные источники ДНР, в результате обстрелов ранено 33 человека и пятеро убиты.

Аналитики предполагают, что таким образом Киев хочет обозлить население Донбасса, чтобы судебный процесс над "азовцами"* и иностранными наёмниками был закончен в кратчайшие сроки, а смертные приговоры приведены в исполнение.

Казнь националистов будет идеальной возможностью для украинских властей избавиться от потенциальных политических конкурентов, а смерть иностранных граждан усилит антироссийскую истерию на Западе. Это вынудит Евросоюз и США увеличить поставки вооружений для ВСУ.

Также эксперты не исключают вариант, что цель провокации — вынудить союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР прекратить планомерное продвижение, а кинуть все силы на лобовой штурм Авдеевского укрепрайона, где подготовлены мощные оборонительные сооружения.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.