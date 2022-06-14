Киев мог решиться на чудовищный по размаху обстрел Донецка для ускорения суда над иностранными наёмниками. Тогда Запад охотнее будет поставлять вооружение.
Ночью киевский режим обрушил на города Донбасса сотни ракет и артиллерийских снарядов. Причём целью являлись не военные, а полностью гражданские объекты, включая роддом. Как сообщают официальные источники ДНР, в результате обстрелов ранено 33 человека и пятеро убиты.
Аналитики предполагают, что таким образом Киев хочет обозлить население Донбасса, чтобы судебный процесс над "азовцами"* и иностранными наёмниками был закончен в кратчайшие сроки, а смертные приговоры приведены в исполнение.
Казнь националистов будет идеальной возможностью для украинских властей избавиться от потенциальных политических конкурентов, а смерть иностранных граждан усилит антироссийскую истерию на Западе. Это вынудит Евросоюз и США увеличить поставки вооружений для ВСУ.
Также эксперты не исключают вариант, что цель провокации — вынудить союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР прекратить планомерное продвижение, а кинуть все силы на лобовой штурм Авдеевского укрепрайона, где подготовлены мощные оборонительные сооружения.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.