Народная милиция: в ЛНР при обстреле из американских гаубиц М-777 погиб ребёнок

В результате обстрела со стороны украинских боевиков в городе Рубежное погиб четырнадцатилетний мальчик. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

Представитель ведомства отметил в интервью РИА Новости, что ребёнок скончался при ударе ВСУ по жилому району города с помощью американских гаубиц М-777.

"Раньше сюда снаряды не прилетали. Погиб мальчик, пострадали ещё гражданские", — сказал военнослужащий Народной милиции.

Мать погибшего ребёнка рассказала журналистам, что они с семьёй совсем недавно вернулись в Рубежное, узнав, что город освобождён. По словам женщины, её сын грел воду на костре у подъезда, когда начался обстрел со стороны украинских войск.

Ранее сообщалось, что советник президента Украины Михаил Подоляк потребовал предоставить Киеву 1000 западных гаубиц. Он также заявил, что ВСУ нужны мобильные реактивные системы залпового огня, танки, бронемашины и беспилотники.