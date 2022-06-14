Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к гражданам своей страны, в ходе которого заявил, что военнослужащие ВСУ "тактически переигрывают" российскую армию в Донбассе. Он отметил, что боевые действия на Украине войдут в историю как одни из самых ожесточённых сражений за Европу.

"Украинская армия и наша разведка тактически всё же переигрывают российских военных. И это несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, а особенно — в артиллерийских системах", — убеждён Зеленский.

Глава киевского режима признал, что боевые действия в Донбассе являются решающими для Украины. По его словам, для успешного наступления ВСУ необходима западная артиллерия.