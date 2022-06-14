Константинов разберётся с СТО, где не стали чинить машину военных с символом "Z"

На одной из станций техобслуживания в Крыму отказали обслужить военную машину. Ситуация получила резонанс в Сети, а владелец СТО Вилен Сейтосманов заявляет, что произошло недоразумение. Отказ он поясняет тем, что его сервис не имеет оборудования для ремонта и диагностики машин такого типа. Соответствующее видео он опубликовал в социальных сетях.

"Несколько дней в соцсетях гуляет информация о том, что мы целенаправленно отказываемся предоставлять услуги по ремонту техники ВС РФ. Это является большим недоразумением, так как с февраля месяца мы неоднократно помогали ребятам — военным Российской Федерации", — сказал владелец СТО.

Глава крымского парламента Владимир Констанинов не прошёл мимо данного инцидента и тоже высказался в социальной сети:

"Из соцсетей узнал, что в посёлке Видное Красногвардейского района на СТО отказали в обслуживании военнослужащим, приехавшим на вулканизацию шин на автомобиле с символикой "Z". <…> Обязательно детально, до последнего винтика, до последней гайки разберемся с этой ситуацией и с её фигурантом", — написал Константинов в своём сообщении.