Корнилов: Запад понял, что Россию победить на поле боя и санкциями невозможно

Недавно на встрече с финским президентом Саули Ниинисте генсек НАТО Йенс Столтенберг признал возможность мира на Украине. Для этого киевскому режиму придется пойти на уступки, в том числе и территориальные.

Политический эксперт Владимир Корнилов прокомментировал это признание и считает озвученный генеральным секретарём Альянса сценарий не самым лучшим, как и для Киева, и для мировой стабильности.

По его словам, подобная риторика сегодня всё чаще слышна с Запада. Судя по всему, туда приходит прозрение, и "западный мир" признаёт тот факт, что у них нет стратегии по конфликту на Украине, сообщает Политический вестник.

"Когда даже Столтенберг фактически признает, что мир на Украине возможен только при территориальных уступках Киева, а из его слов можно сделать такой вывод, это свидетельствует, что понимание невозможности победить РФ на поле боя и экономическими санкциями дошло и до тех, кто непосредственно занимается реализацией стратегии", — отметил Корнилов.

Аналитик надеется, что Запад всё же откажется от агрессии по отношению к России. Если это случится, то можно усесться за стол переговоров, к чему Кремль призывал ещё полгода назад.