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Швеция изменит законы о террористах по требованию Турции для вступления в НАТО

Силовые структуры

Генсек военно-политического блока НАТО Йенс Столтенбер сообщил, что власти Швеции решили выполнить два требования Турции для членства в альянсе.

Как заявил руководитель НАТО, представители Стокгольма изменяют законы против терроризма и регулирование торговли оружием. Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон заявила, что нововведения в праве появятся первого июля.

"Мы намерены внести свой вклад в борьбу с терроризмом. Твёрдая позиция Швеции по этому вопросу не вызывает сомнений", — подчеркнула премьер-министр, слова которой приводит BBC News Türkçe.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара не поддерживает вступление Финляндии и Швеции в альянс из-за политики стран по международному терроризму.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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