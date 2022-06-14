Швеция изменит законы о террористах по требованию Турции для вступления в НАТО

Генсек военно-политического блока НАТО Йенс Столтенбер сообщил, что власти Швеции решили выполнить два требования Турции для членства в альянсе.

Как заявил руководитель НАТО, представители Стокгольма изменяют законы против терроризма и регулирование торговли оружием. Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон заявила, что нововведения в праве появятся первого июля.

"Мы намерены внести свой вклад в борьбу с терроризмом. Твёрдая позиция Швеции по этому вопросу не вызывает сомнений", — подчеркнула премьер-министр, слова которой приводит BBC News Türkçe.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара не поддерживает вступление Финляндии и Швеции в альянс из-за политики стран по международному терроризму.