РВ: Спецназ "Отважных" ликвидировал спецгруппу ВСУ "Правый Сектор — Донецк"*

Спецназ "Отважных" ликвидировал спецгруппу "Правый Сектор — Донецк"* в ходе специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Кампания по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Военные корреспонденты "РВ" сообщают, что в ходе продвижения к Славянску Армия РФ уничтожает опорные пункты и позиции ВСУ и нацбатов.

Спецназ "Отважных" ликвидировал спецгруппу "Правый Сектор — Донецк"* и захватил трофейное оружие. Сообщается, что среди отечественных образцов также есть и оружие НАТО.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ