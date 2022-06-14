Спецназ "Отважных" ликвидировал спецгруппу "Правый Сектор — Донецк"* в ходе специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.
Кампания по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Военные корреспонденты "РВ" сообщают, что в ходе продвижения к Славянску Армия РФ уничтожает опорные пункты и позиции ВСУ и нацбатов.
Спецназ "Отважных" ликвидировал спецгруппу "Правый Сектор — Донецк"* и захватил трофейное оружие. Сообщается, что среди отечественных образцов также есть и оружие НАТО.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ
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ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.