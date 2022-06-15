Вашингтон обеспокоен положением ВСУ: "Колоссальные страдания"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне очень обеспокоены положением украинской армии. По словам представителя администрации, Киев "страдает" от нехватки оружия и людей.

В ходе интервью, госсекретаря попросили прокомментировать положение ВСУ, с учётом заявлений Киева о дефиците вооружения и преимущество российских сил в огневой мощи. Блинкен не сказал ничего конкретного, а лишь посочувствовал украинской стороне и заверил, что Вашингтон делает всё необходимое, чтобы поддержать Незалежную.

"На линиях фронта происходят колоссальные страдания, на поле боя. Украинцы ощущают это, они страдают от этого. Мы глубоко обеспокоены этим, но мы работаем в режиме 24/7, чтобы обеспечить их всем, в чём они нуждаются", — пояснил госсекретарь журналистам телеканала PBS.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление советника Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Политик назвал поставки западного оружия Киеву "дешёвой и дурной" комедией.